YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Eğirdir Gölü'nden alınan numune sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi

Eğirdir Gölü'nden alınan numune sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi

16.09.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğirdir Gölü'nden alınan numune sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi

Isparta Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin gölden alınan numune sonuçlarının temiz çıktığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, iddialar üzerine teknik personelce Altınkum Plajı ve Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemeler yapıldığı belirtildi.

Terfi istasyonunda bulunan pompanın patlaması sonucu arıza meydana geldiği ve belediye ekiplerince arızanın 15-20 dakika içerisinde giderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme ve denetimlerimizde Altınkum Plajı bölgesinde doğrudan atıksu deşarjının olmadığı ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Basında çıkan haberlere istinaden, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Eylül'de program dışı olmak üzere Altınkum Plajı büfeler karşısından alınan numuneye ait analiz sonucunun Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik'teki kriterleri sağladığı görülmüş olup, konu, müdürlüğümüzce titizlikle takip edilmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki farklı cins buzağı doğurdu, görenler şaşkına döndüİki farklı cins buzağı doğurdu, görenler şaşkına döndü
PARTNER "Artık bu saatten sonra çok zor!" "Artık bu saatten sonra çok zor!"
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyorBurdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:58
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:29

Isparta Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Fulya Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.