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Eğirdir Gölü'ne 562 bin sazan yavrusu bırakıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 04.09.2020 19:10 | Son Güncelleme

Eğirdir Gölü'ne 562 bin sazan yavrusu bırakıldı

Isparta'da, Eğirdir Gölü'ne 562 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünden temin edilen 562 bin sazan yavrusu, Eğirdir Limanı'nda yapılan programla suyla buluşturuldu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelindeki göl ve göletlere 600 bin balık yavrusunun bırakıldığını söyledi.

Balıkların birkaç yılda büyüyerek, gölden faydalanan balıkçıların ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim temennimiz bu tür doğal güzellikleri hem turizm anlamında yaşayabilmek hem de yörede yaşayan insanlarımızın ev ekonomisine katkı sağlayabilmesine fırsat verebilmek. Eğirdir Gölü'müz tatlı su balıkçılığı açısından ülkemizin önemli bir değeri, özellikle kerevit üretiminde önemli bir yere sahip."

Programa, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

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