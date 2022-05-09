Eğirdir Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Berke Ö'nün kullandığı 01JS 270 plakalı otomobili Eğirdir Gölü Akpınar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak göle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Gülçin Ö. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.



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