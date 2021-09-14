YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddiasına ilişkin gölden numune alındı

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddiasına ilişkin gölden numune alındı

14.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddiasına ilişkin gölden numune alındı

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin gölden numune alındı.

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iddialar üzerine çalışma başlattı.

Altınkum Plajı bölgesine giden ekipler, gölün suyundan numune alarak analize gönderdi.

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlatmış, yapılan incelemede göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjının ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı bildirilmişti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacakErken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacak
22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız 22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyorBurdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:30
Akşam
19:15
Yatsı
20:32

Isparta Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Baloğlu Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.