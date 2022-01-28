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Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

28.01.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Müdürü Süleyman Can: - "Göl 4 Aralık 2021'de en düşük seviye olan 914,93 metreye inmişti, son yaptığımız ölçümlerde 915,19 metreye ulaştı"

YALÇIN ÇELEN - Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir'de, son zamanlarda etkili olan kar yağışlarının ardından su seviyesi yükseldi.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü'ne son yağışlar "can suyu" oldu.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Müdürü Süleyman Can, AA muhabirine, Eğirdir Gölü'nde 2020 ve 2021'de yoğun bir çekilme meydana geldiğini söyledi.

Son zamanlarda yağan yağmur ve kar yağışının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Can, "Göl, 4 Aralık 2021'de en düşük seviye olan 914,93 metreye inmişti. Ondan sonra gölümüz tekrar geri dönüş yaptı. Son yaptığımız ölçümlerde 915,19 metreye ulaştı. Bu durum gölde yaklaşık bir aylık dönemde yaklaşık 25 santimetre yükseliş olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Can, bundan sonraki süreçte de yağışların süreceğini dile getirerek, "Gölün korunması adına, tarımsal sulamalarla ilgili DSİ'nin projeleri var. Özellikle sulama suyundan kayıplarımız çok fazla. Kapalı sulama sistemine geçişte, suyun daha intizamlı ve tasarruflu bir şekilde kullanımının sağlanması gibi tedbirler alınıyor. Biz takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

- Gölde temizlik çalışmaları sürüyor

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği olarak göllerde çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Can, şunları söyledi:

"Gölün çevre temizliği için yaklaşık bin 250 çöp konteyneri alımı gerçekleştirdik ve köylere dağıtımını yaptık. Bir adet de çöp kamyonu aldık. Bu kamyonu özel idareye verdik. Şu anda köylerde çöp toplama işlemi gerçekleştiriliyor. Zirai ilaçların göle kutularla ulaşmasının engellenmesi için zirai ilaç hazırlama üniteleri yapıyoruz. Yaklaşık 55 tane ilaç hazırlama ünitesi yaptık. İlaç kutularının toplanması için de yaklaşık 1,5 ton tehlikeli atık poşeti temin ettik."

Can, birlik olarak düzenli şekilde Eğirdir Gölü'nün su seviyesi ölçümünü de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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