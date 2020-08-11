Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı göreve başladı

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Sercan Altay’ın Mardin Savur İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasıyla boşalan göreve Jandarma Yüzbaşı Fatih Türkmen atandı.

Bitlis Hizan İlçe Jandarma Komutanı iken Eğirdir’e Jandarma Bölük Komutanı olarak atanan Yüzbaşı Fatih Türkmen dün görevine başladı.

Yüzbaşı Fatih Türkmen, Eğirdir gibi güzel bir ilçede göreve başladığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eğirdir’in huzur ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çalışacaklarını ifade etti, Eğirdir İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’nda daha önce görev yapan tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

