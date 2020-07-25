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Eğirdir’de Dijital Tarım Pazarı’nın tanıtımı yapılıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 25.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda dijitalleşmeye yönelik başlattığı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi kapsamında Eğirdir’de de tanıtım ve kayıt çalışması yapılıyor.Çiftçinin alın teri ile ürettiği ürünleri değerinde satabileceği, tüm alıcılar ve üreticiler ile buluşabileceği ve tüketicinin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına imkan sağlayacak online platform Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Eğirdirli üreticilere de tanıtılıyor.Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtım faaliyetleri kapsamında çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda dijitalleşmeye yönelik başlattığı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi kapsamında Eğirdir’de de tanıtım ve kayıt çalışması yapılıyor.
Çiftçinin alın teri ile ürettiği ürünleri değerinde satabileceği, tüm alıcılar ve üreticiler ile buluşabileceği ve tüketicinin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına imkan sağlayacak online platform Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Eğirdirli üreticilere de tanıtılıyor.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtım faaliyetleri kapsamında çalışma başlatıldı. Yetkililer, Eğirdir Köylerine tek tek giderek kurulan tanıtım masasında, üreticilerin platformu nasıl kullanacakları ve üyeliklerini nasıl gerçekleştirecekleri anlattı, broşür dağıttı.
Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Akçimen yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın tarımsal üreticiler ile alıcıların dijital ortamda buluşturup değer fiyatından alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtımlarımız devam etmektedir. Çiftçilerimize DİTAP projesine nasıl kayıt olunduğu, doğrudan satış, ürünlerini alımı ve sistemin kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz. Ayrıca ilçelerimizin köy kahvehanelerinde üreticilerimize, pazarlarında ve tarım ürünleri pazarlayan esnaflarımıza mahallinde DİTAP projesi hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmakta olup, kayıt olmak isteyen üreticilerimize ve alıcılarımıza tarım il/ilçe müdürlük personelleri tarafından yardımcı olunmaktadır. Çiftçi kayıt sistemine güncel kayıtlı ve e devlet şifresi olan üreticilerimiz satıcı olarak DİTAP sistemine kayıt olabilirler. MERSİS ve ESPİS sistemlerine kayıtlı olan tüccarlarımızda alıcı olarak DİTAP sistemine kayıt olabilirler. Bununla beraber DİTAP projesi hakkında bakanlığımızın bilgilendirme amacıyla oluşturduğu ALO 180 TİMER danışma hattından ya da ilçe müdürlüğümüze gelen tüm üreticilerimiz ve alıcılarımız bilgi alabilirler" dedi.

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