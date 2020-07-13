Eğirdir’de esnafın 3 aylık kiraları, ecrimisil, işgaliye ve hat bedelleri silindi

Isparta(nın Eğirdir ilçesinde belediye meclis kararıyla esnafın 3 aylık kiraları, ecrimisil, işgaliye ve hat bedelleri silindi . Eğirdir’de bulunan tüm esnafı ilgilendiren karar Başkan Veli Gök ve Belediye Meclisi Üyelerinin tamamının kabul oyuyla işleme alındı.

Eğirdir Belediye Meclisi Temmuz ayı birleşimleri yapıldı. Alınan kararla Eğirdir esnafın lehine 3 aylık kira terkinin haricinde pandemi öncesinde de otopark ücretleri kaldırıldı, kira artış oranları yüzde 24-30’dan yüzde 15’e düşürüldü, hafta tatili ruhsat harçları kaldırıldı, belediye alacaklarında tahakkuk eden gecikme zamları aylık yüzde 5’den, yüzde 1,6’ya düşüldü, içme suyu bedelleri yüzde 30 oranında düşürüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik Spor ve Turizm Komisyonlarının yaptığı incelemede ilçede 128 kiracı, 47 ecrimisil ödeyen kiracı, 24 ticari taksi kiracısı, 30 şehir içi minibüs kiracısı ve 2 eğlence vergisi ödeyen kiracı bulunduğu tespit edildi.

Belediye kayıtlarında bulunan tüm kiracı, ecrimisil ödeyen kiracılar, işgaliye kiracıları, minibüs ve taksi hat sahiplerinden nisan, mayıs, haziran 2020 dönemine ilişkin 3 aylık kira, ecrimisil, işgaliye ve hat bedellerinin terkin edilmesi, sözleşmesi bitenlere 3 aylık süre kadar sözleşmelerinin uzatılması komisyon tarafından uygun bulundu. Raporu görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.Rapor Temmuz ayı birleşiminin son gününde oy birliği ile meclisten geçti.

Belediye Başkanı Veli Gök, meclis toplantısı sonunda yaptığı konuşmada; "Esnafın mutluluğu, toplumun mutluluğudur. Tüm meclis üyelerimi ve birim müdürlerimizi emeklerinden ve çalışmalarından dolayı kutluyorum, fakat önümüzdeki süreçte Belediyemize kira ve diğer borçları bulunan esnaflarımızın borçlarını en kısa zamanda ödemeleri hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum" dedi.

