Eğirdir’de öğrencilere ‘Yorum Defteri’ dağıtıldı

yorum’ projesi kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarında ‘Yorum Defteri’ dağıtımı gerçekleştirildi.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Öğretmenlerimle Oku-yorum’ projesi başlattı. ‘Bir kitap da sen gönder’ sloganıyla gerçekleşecek olan proje sonunda öğrenciler ödüllendirilecek, seçilen kitapların yazarları ile “okur-yazar buluşmaları” planlanacak ve öğrencilerin yazarlarla söyleşi yapmaları sağlanacak.

‘Öğretmenlerimle Oku-yorum’ projesinde öğrencilerin okudukları kitapları not alacakları defterler düzenlenen törenle Yukarıgökdere köyü Mustafa Köklü Ortaokulu’nda dağıtıldı. Törene, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Sanaldan uzaklaşıp, kitaplara sarılacağız”

Defter dağıtım töreninde sınıflara giren Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler, öğrencilerle ilk önce kısa bir sohbet ettiler. Proje hakkında öğrencilere bilgi veren Kaymakam Adem Çelik, “Bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projesi olan "Öğretmenlerimle Oku-yorum” Projesinin startını veriyoruz. Biliyorsunuz ki daha fazla kitap okumamız gerekiyor. Sanal dünya bizleri öyle bir hapis ediyor ki; Bilgisayarlar, tabletler maalesef kitaplar bazen ikinci planda kalabiliyor. Bunun böyle olması bizleri de çok üzüyor. O yüzden biz yeniden kitaplara sarılacağız. Sanaldan uzaklaşacağız. O sayfalarda bilgi birikimlerinizi arttıracağız. Hayal gücümüzü ufkumuzu genişleteceğiz. Bu projede 1000 öğrenci 10 dersten 10 bin kitap okuyacak” dedi.

“Yeme içme gibi kitap okumak da ihtiyaç”

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, projenin öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için hazırlandığını belirttik. Öğrencilere hayatları boyunca kitap okumaları yönünde tavsiyede bulunan Yılmaz, “Yemek içmek nasıl bir ihtiyaçsa, kitap okumak ta bir ihtiyaç. Yeni nesil sorular genelde okumaya, anlamaya yönelik sorular. Kelime hazneniz çok çok gelişmesi gerekiyor. Çok faydalı bir proje, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Her branştan 10 tane ders seçtik”

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ise projede her branştan 10 ders seçtiklerini belirterek, okunan kitapların dağıtılan defterlere not edileceğini söyledi. Armutoğlu, “Öğretmenleriniz de bu kitapları alıp değerlendirecek. Haziran ayında bir yarışma olacak. Dereceye giren öğrencilerimize ilçe çapında ödül vereceğiz. Öğretmenlerimiz de bu kitapları okuyacak. Sizlere şimdiden iyi okumalar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yorum Defteri öğrencilere dağıtıldı.