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Eğirdir’de trafik kazası: 1 ölü

ISPARTA HABERLERİ  | 04.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Eğirdir’den Yalvaç istikametine seyir halinde olan A.T.

Eğirdir’de trafik kazası: 1 ölü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Eğirdir’den Yalvaç istikametine seyir halinde olan A.T. (63) isimli erkek şahsın kullandığı 32 ZA 1246 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 32 PT 808 plakalı kamyonu kullanan M.A. (46) ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ali İhsan Çakır (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç sürücüsü ve kamyonda yolcu olarak bulunan A.A. (29) isimli şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yaralandı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğirdir’de trafik kazası: 1 ölü

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