Eğitim Araştırma Hastanesi çevresindeki parkomatlar ücretsiz oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile ilgili başvurulabilecek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yol kenarındaki otomobil park alanlarını (parkomat) ücretsiz yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs ile ilgili başvurulabilecek hastane olarak açıkladığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki caddelerde otomobillerin park ettiği yol kenarındaki parkomatlar ücretsiz hale getirildi. Belediye Şirketi ANET A.Ş. tarafından hizmet verilen Defterdarlık Bulvarı, Tarık Akıltopu Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi yol kenarlarındaki parkomat noktaları 21 Mart Cumartesi günü itibariyle ücretsiz olacak. Vatandaşlardan herhangi bir park ücreti alınmayacak.

