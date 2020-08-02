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Eğitim Bir-Sen Düzce’de yetkili sendika oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 02.08.2020 09:07 | Son Güncelleme

Sen, Düzce’de tekrar eğitim kolunda yetkili sendika oldu.

Eğitim Bir-Sen Düzce’de yetkili sendika oldu

Sen, Düzce’de tekrar eğitim kolunda yetkili sendika oldu. Yeni sayımlarda Düzce’de 2 bin 203 eğitimci Düzce Eğitim Bir-Sen’e üye olarak, Düzce’nin yetkili sendika olmasına katkı sağladı.
Her yıl Düzce’de mayıs ayında yapılan yetkili sendika seçimleri korona virüs nedeni ile temmuz ayında yapıldı. Yapılan üye sayımlarında eğitimci camiasının yetkili sendikası Düzce Eğitim Bir-Sen oldu. Düzce’de 2 bin 203 üyeye ulaşan Düzce Eğitim Bir-Sen’in yetkili sendika olması ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Eğitim Bir-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: " Emek, Ömür ve Gönül Verenlere Teşekkürler. Eğitim-Bir-Sen’i Düzce’de "Zirveden Yeni Ufuklara" taşıyan ve toplamda 2 bin 203 üye ile yeniden tarih yazan teşkilatımıza selam olsun. Bu başarıda emeği geçen başta "teşkilatımızın uç beyleri" kurum temsilcilerimize, Kadınlar Komisyonumuza, Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca Yönetimlerimize, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize ve bu teşkilat için emek, ömür ve gönül veren tüm gönül dostlarına binlerce teşekkürler" ifadelerinde bulundu.

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Nar Eczanesi
Merkez
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Merkezkkonutlar
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Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
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