Eğitim hizmetlerine özel yaklaşım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuk kültür ve sanat merkezleri ile kreş öğretmenlerinin yer aldığı toplantıda, çocukların eğitim alırken herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yapılacak çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim toplantısına Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlık ederken, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, kreş ve çocuk kültür ve sanat merkezleri sorumlularıyla eğitmenler katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını ve çalışmaları dikkatle yürüttüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle sürecin farklı boyutlarda ve elde olmayan bir şekilde işlediğini, bu noktada çocukların herhangi bir sorun yaşamaması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Eğitimde başarının sağlanması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Yıldırım, kreş öğretmenleri ve sorumlularıyla çocukların eğitim alırken herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yapılacak çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulundu.

