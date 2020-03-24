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Eğitim için İskoçya'da olan öğrencilerden 137'si Sivas'a geldi

SİVAS HABERLERİ  | 24.03.2020 04:48 | Son Güncelleme

Eğitim için İskoçya'da olan öğrencilerden 137'si Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - Yurt dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İskoçya'ya giden öğrencilerden 137'si, başkent Edinburgh'dan havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.

Öğrenciler, havalimanındaki işlemlerinin ardından Sivas Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara getirildi.

Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.

- Daha önce de 305 öğrenci gelmişti

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İrlanda'ya giden öğrencilerden 305'i de dün akşam saatlerinde başkent Dublin'den havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilerek KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara yerleştirilmişti.

Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında izole edilecek öğrencilerin daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sivas

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