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Eğitim sempozyumunda yeni teknoloji trendleri tanıtıldı

29.01.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim sempozyumunda yeni teknoloji trendleri tanıtıldı

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen 20. Eğitim Sempozyumunda tanıtılan öğretmen ve öğrencinin dersteki performansını algılayan interaktif ekranlar ilgi çekti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamayan 20. Eğitim Sempozyumu, "Eğitimde Dönüşüm" temasıyla, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştiriliyor. 680 okuldan bin 400'e yakın eğitimcinin katıldığı sempozyumda 91 firma, ürünlerini tanıtmak için stant kurdu. Özellikle interaktif ekran, akıllı tahta gibi yeni teknoloji trendlerini tanıtan firmaların stantları, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Firmalardan ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü M.Önder Şengür, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır yazılım, donanım ve içerik alanında üretimler yaptıklarını söyledi.

Eğitim teknolojileri alanında yeni bir ürün geliştirdiklerini ve sempozyumda da tanıttıklarını anlatan Şengür, "Sınıf içerisinde öğretmenlerimizin, ders esnasında öğrencilerin dikkat durumlarını algılamasını sağlayan "myViewBoard Sens" interaktif ekran, büyük ilgi gördü. Derste geri bildirimler alan öğretmenimiz, kendi performansını ölçebiliyor ve dersin gidişatına göre performansını geliştiriyor. Bu sistem ABD ve İngiltere'de kullanılmaya başlandı, yaklaşık 3 ay içinde Türkiye'de eğitim kurumların beğenisine sunacağız." diye konuştu.

Öğretmenlerin öğrencilerin ders anında mutlu, sıkılmış, hareketli gibi duyusal reaksiyonlarını ölçümleyebileceğini ifade eden Şengür, aynı zamanda ses ve ısı gibi çevresel faktörleri de analiz edebildiğini kaydetti.

Türkiye Özel Okullar Derneği Gaziantep Bölge Temsilcisi ve Gaziantep'teki bir özel okul kurucusu İbrahim Kaçıran da sempozyumun eğitim dünyası açısından son derece yararlı geçtiğini söyledi.

Sempozyumun 20 yıllık bir maziye sahip olduğunu dile getiren Kaçıran, "Sempozyumda yeni teknolojilerle, bilgilerle tanışıyoruz, çok faydalanıyoruz. Okullarımıza da ciddi katkısı oluyor. Son derece yararlı bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

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