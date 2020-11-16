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Eğitimci siyasetçi Göğüş koronaya yenildi

MALATYA HABERLERİ  | 16.11.2020 14:17 | Son Güncelleme

Malatya’da eğitimci siyasetçi Hasan Göğüş, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığından hayatını kaybetti.2009 yılında AK Parti’den siyasete giren Hasan Göğüş (61), Malatya İl Genel Meclis üyeliğine seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanvekilliği yaptı.

Eğitimci siyasetçi Göğüş koronaya yenildi

Malatya’da eğitimci siyasetçi Hasan Göğüş, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığından hayatını kaybetti.
2009 yılında AK Parti’den siyasete giren Hasan Göğüş (61), Malatya İl Genel Meclis üyeliğine seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanvekilliği yaptı. 2011-2012 yıllarında Kızılay Malatya Şube Başkanlığı yaptı. 2014 yerel seçiminde Battalgazi Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Meclis üyeliği yaptı. Büyükşehir Meclisinde 5 yıl boyunca Meclis Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Eğitimci yönüyle de tanınan Hasan Göğüş, bir süre milli eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştıktan sonra istifa ederek, özel sektöre geçti ve arkadaşları ile birlikte özel dershane ve kolej açtı.
Malatya’da eğitimci siyasetçi Hasan Göğüş, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığından bir süre tedavi gördü ve kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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