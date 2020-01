Eğitimci-yazar İbrahim Evirgen’den iki yeni kitap

Diyarbakırlı eğitimci-yazar İbrahim Evirgen’inin daha önce birinci cildi yayınlanan Diyarbekir’de İz Bırakanlar adlı biyografik eserin ikinci ve üçüncü cildi okuyucularla buluştu.

Eğitimci-yazar İbrahim Evirgen’in Diyarbekir’de İz Bırakanlar adlı eseri okuyucuyla buluştu. 2017 yılında birinci cildi yayınlanan ve 350 civarında Diyarbakırlı şair, yazar, bilim ve fikir insanı ile birçok kanaat önderinin fotoğrafları ile birlikte biyografilerinin yer aldığı kitabın ikinci ve üçüncü cildi de kitap raflarında yerini aldı.

Yazar İbrahim Evirgen, tarihçilerin kaydetmedikleri bazı şahsiyetlerin vefat ettikten sonra bile sevdiklerinin yüreğinde unutulmaz güzelliklerle dolu hatıralar bıraktığını söyledi. Evirgen, "Bu kadim kente hizmet etmiş, değerli insanları araştırarak, biyografik bir eserde toplamaya çalıştık. 2017 yılında birinci cildi yayınlanan kitabın büyük ilgi görmesi üzerine ikinci ve üçüncü cildini yazmaya karar verdik. Özellikle hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız veya herhangi bir eserde yeterince anlatılmayan kişileri yazdık ki bu isimler kaybolmasın tarihe not düşülsün. Unutulmaz hizmetleriyle, örnek alınacak davranışlarıyla, sağlam karakterleriyle, her zaman sevgi ve saygı ile andığımız çoğu rahmete gitmiş, Diyarbekir’de iz bırakan bu kadim kentin asil evlatlarını, bu eserde anlatmaya çalıştık. Üç ciltten oluşan bu kitabın her Diyarbakırlının mutlaka kitaplığında bulunması gereken kıymetli bir eser. Şehirlerin, şehrin güzelliğinin yanı sıra acı-tatlı hikayeleriyle birlikte yaşamış ve yaşı kemale ermiş şahsiyetleriyle varlık bulur. Şehirler biraz da insan hikayeleridir. Eğer insana dair hikayeler, şehrin mekanlarıyla buluşamamışsa, o şehri kaba ve fiziki imkanlarıyla anmak veya anlatmak fazla bir anlam ifade etmez. Çünkü şehirler, içinde yaşayan insanları ile hayat bularak güzelleşirler. Ne mutlu ki, Diyarbekir’in böylesine onurlu ve hayatlarını şehirlerin hikayeleri ile buluşturan onursal şahsiyetleri var" dedi.