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Eğitimcilerden, sağlıkçılara siperlik maske desteği

MANİSA HABERLERİ  | 14.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilciliği, korona virüs salgını kapsamında gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını unutmayarak Soma Bilim ve Sanat Merkeziyle birlikte Soma Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine siper desteğinde bulundu.Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Soma Temsilciliği korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları, doktorlar ve hemşirelere ücretsiz koruyucu yüz siper maskesi dağıttı."Evlerinde kendi çocuklarını yalnız bırakan, onlarca hasta ile ilgilenen ve gece gündüz çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarını sadece alkışlamakla yetinmiyoruz” diyen Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilciliği yönetimi koruyucu yüz siper maskesi dağıtımı yaparak sağlık çalışanlarına destek oldu.Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilcisi Bekir Çakmak konuyla ilgili açıklama yaparak, “Covid-19 diye bilenen yeni tip korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve korumak için Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, orada çalışan sağlık çalışanlarımıza verilmek üzere Başhekim Zafer Bingöl’e siperleri takdim ettik.

Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilciliği, korona virüs salgını kapsamında gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını unutmayarak Soma Bilim ve Sanat Merkeziyle birlikte Soma Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine siper desteğinde bulundu.
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Soma Temsilciliği korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları, doktorlar ve hemşirelere ücretsiz koruyucu yüz siper maskesi dağıttı.
"Evlerinde kendi çocuklarını yalnız bırakan, onlarca hasta ile ilgilenen ve gece gündüz çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarını sadece alkışlamakla yetinmiyoruz” diyen Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilciliği yönetimi koruyucu yüz siper maskesi dağıtımı yaparak sağlık çalışanlarına destek oldu.
Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilcisi Bekir Çakmak konuyla ilgili açıklama yaparak, “Covid-19 diye bilenen yeni tip korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve korumak için Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, orada çalışan sağlık çalışanlarımıza verilmek üzere Başhekim Zafer Bingöl’e siperleri takdim ettik. Alacağımız her tedbirin virüsten daha etkili olacağını düşünüyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz.” dedi.
Alınan tedbirlere tüm vatandaşların uyması gerektiğinin altını çizen Soma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Zafer Bingöl ise, “Tüm kamu çalışanlarının dönüşümlü ve esnek çalışma prensipleri ile çalıştığını, vatandaşlarımızın zaruri bir ihtiyaç olmadıkça evde kalmalarını istiyoruz. Eğitim Birsen’e kurumumuz ihtiyacı olan siperleri temin ettiği için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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