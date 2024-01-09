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Eğlence mekanı önündeki pompalı dehşette 3 kişi gözaltına alındı

09.01.2024 12:24 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıka silahlı kavgada kaçan 3 kişi gözaltına alındı.

Eğlence mekanı önündeki pompalı dehşette 3 kişi gözaltına alındı

2 gün önce gece saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana gelen olayda, eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerindeki aracında bulunan pompalı tüfekle kavgaya karışan bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Arkadaşının engel olma çabalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavga üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptaki bazı kişiler, geldikleri araçla hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ekiplerin takibine takılan iki grup, kısa süren kovalamacanın ardından yakayı ele verdi.

Olaya karıştığı düşünülen ikisi araç içerisinde biri başka noktada bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.A.D., M.N.Ö. ve B.Ö. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olaya karışan 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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