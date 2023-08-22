Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yeniden Hatay'da

İstanbul merkezli SosyalBen Vakfı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illere Umut Tırı ile giderek çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Deprem sonrası ikinci kez Hatay'a gelen Umut Tırı, merkez Antakya ilçesindeki Aşağı Ekinci Konteyner Kenti'nde konuşlandı.

Depremzede çocuklar için tırda, oyun başta olmak üzere resim, müzik, icat, yaratıcı yazarlık ve spor etkinlikleri düzenleniyor.

SosyalBen Vakfının kurucusu Ece Çiftçi, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklara Umut Tırı ile psikososyal destek ulaştırdıklarını söyledi.

Umut Tırı'nın ilk rotasını 5-23 Nisan tarihlerinde deprem bölgesinde gerçekleştirdiğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Şimdi de okula dönüş öncesinde çocuklara atölye çalışmaları üstünden psikososyal desteği sağlamak için ikinci rotamızın ilk durağı Hatay'dayız. Ekibimiz kalabalık, bölgedeki gönüllülerimiz bizimle birlikte. Umut Tırı'nın destekçileri ve destekçilerimizin gönüllüleri burada. Resim, müzik, dans, yaratıcı yazarlık, fotoğrafçılık, oyun, spor, icat olmak üzere çeşitli atölyelerimiz var. Bu atölyelerde deprem sonrası travmadan etkilenen çocuklara sosyal aktiviteler üzerinden psikolojik destek sağlıyoruz. Çünkü travma yönetiminde çocukların aslında sosyal aktivitelere katılması, fiziksel aktivitelerde bulunması ve akranlarıyla güvenli bir ortamda oyuna dahil olabiliyor olması çok önemli, biz de bunun bir parçasıyız."

Çocukların Umut Tırı sayesinde çok mutlu olduğunu gözlemlediklerini aktaran Çiftçi, bunun kendilerinin de motivasyonunu olumlu etkilediğini belirtti.

Çiftçi, Hatay'a dün geldiklerini kaydederek, "Hatay'da bu sonuncu günümüz. Fakat sonrasında 31 Ağustos'a kadar Umut Tırı yolda olacak." dedi.

