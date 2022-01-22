Ehliyet sınavında kameralı maske düzeneği

İZMİR (AA) - İzmir'de cerrahi maskeye yerleştirdikleri mini kamera ve kulaklıkla ehliyet sınavında kopya çeken ve veren 3 kişi gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri, Alsancak Melih Özakat İlkokulu’nda ehliyet sınavı yapıldığı sırada okul çevresinde bulunan bir otomobildeki 2 kişiden şüphelendi.

Ekiplerin takibi sonucu cep telefonlarından sınav kağıdı görüntülerini incelediği saptanan Adem A. (27) ve Fatih A (31) ile sınava giren Mahsun E. (26) gözaltına alındı.

Mahsun E'nin maskesine açtığı delikten mini kamerayla sınav kağıdından canlı kayıt yaptığı, görüntülerin taşınabilir modemle diğer şüphelilerin telefonlarına aktarıldığı, kulağın içine yerleştirilen kulaklıkla da yanıtların verildiği saptandı.

Adem A. ve Fatih A'nın, Mahsun E'den bu kopya düzeneği için 7 bin lira aldıkları öğrenildi.

Ekipler, 3 telefon, kamera düzeneği, taşınabilir modem ve kulaklığa el koydu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

