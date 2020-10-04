EİB ve GAİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek

Dijital ortamda Türkiye’nin ilk fuarına imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile düzenlediği eğitimlerle e-ticaret alanında donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), dijital ortamda yaptıkları çalışmalarda güç birliğine gitme kararı aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’ni ziyaret etti. Ziyarette iki kurumun dijitalleşme çalışmaları ve gelecek dönemde yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü. EİB ve GAİB’in ilk iş birliğinin, 13-15 Ekim 2020 tarihlerinde Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin düzenleyeceği Shoedex2020 Fuarı olacağı ifade edildi. Birlikteliğin ikinci halkasının ise Ege İhracatçı Birliklerinin yine 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenleyeceği Türkiye’nin ilk Gıda Sanal Fuarı-The Fource olması planlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geleneksel ihracatta konteynerle yapılan ihracatın günümüzde ürün bazına dönüştüğünü, ihracatçı firmaların bu sürece uyum sağlamaları için organizasyon yapılarını güncellediklerini kaydetti.

Pandemi döneminde insanlığın e-ticarete kayışının çok hızlandığına işaret eden Eskinazi, "E-ticaret platformlarında ürünü satılan ihracatçılarımızın ürünlerini 24 saat içerisinde ABD’deki tüketiciye ulaştıracağı bir sistemi hayata geçirmemiz gerekiyor. Türk Lojistik Merkezleri bu altyapının oluşmasına büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.