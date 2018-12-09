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Eibar 4 - 4 Levante (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 09.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

İspanya La Liga bu maçı konuşuyor. 15. haftada oynanan Eibar - Levante maçında tam 8 gol çıkarken, mücadele 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

Eibar 4 - 4 Levante (La Liga)

İspanya La Liga'nın 15. haftasında dikkat çeken bir skor çıktı. Municipal de Ipurua Stadı'nda Eibar ile Levante arasında oynanan mücadele 4-4 sona erdi.

Öne Eibar 8. dakikada Enrich ile öne geçerken, Levante 9. dakikada Morales ve 25. dakikada Rober ile üstünlüğü ele geçirdi. 2. yarıda açılan Lecante, 57. dakikada Escalante, 61. ve 65. dakikalarda Charles ile 4-2'lik skoru yakaladı ancak Levante pes etmedi. 75. dakikada Tono farkı 1'e indirdi, 90+1. dakikada sahneye çıkan Mayoral, attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Bu skorun ardından Eibar puanını 19 yaparken, Levante ise 22 puana yükseldi. La Liga'nın 16. haftasında Levante evinde Barcelona'yı konuk edecekken, Eibar ise evinde Valencia'yı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
eibar levante La Liga

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