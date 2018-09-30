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Eibar-Sevilla maçında tel örgü yıkıldı! 8 yaralı

İSPANYA HABERLERİ  | 30.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'da bu hafta oynanan Eibar - Sevilla maçında yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi. 8 taraftarın hastaneye kaldırılmasına rağmen ciddi yaralanmanın olmaması yüreklere su serpti.

Eibar-Sevilla maçında tel örgü yıkıldı! 8 yaralı

Ipurua Stadı'nda oynanan Eibar - Sevilla maçında misafir takım tribününde yer alan tel örgüler gol sevinci sırasında yıkıldı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Sevilla Ever Banega'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, oyuncular kendi seyircileri önünde sevindiği sırada taraftarların da sevinç anında yüklendiği teller yıkıldı. Kalabalığın altında bir çok taraftar ezilirken, 8 taraftarın hastaneye kaldırılmasına rağmen ciddi yaralanmanın olmaması yüreklere su serpti.

Karşılaşmaya o sırada 8 dakika kadar ara verilirken, Sevilla karşılaşma sonunda aldıkları 3-1'lik galibiyeti deplasmana gelen taraftarlarına adadı.

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eibar sevilla

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