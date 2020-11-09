Ejder meyvesi nasıl yenir? Nasıl kesilir ve soyulur, faydaları nelerdir?

Meksika ve Orta Amerika'ya özgü tropik bir meyve olan ejder meyvesi, sebze-meyve reyonlarında bulabileceğiniz en lezzetli yiyeceklerden biri. Bu hayli ilgi çekici meyve, cazibesini biraz da renklerine borçlu. Tıpkı bir ejderhayı andıran parlak kırmızı kabuğunun üzerinde yeşil pullar bulunan ejder meyvesi, pembe ve sarı renklerde de yetişebiliyor. Yaygın olarak meyvenin etli kısmı beyaz olsa da, pembe olanına da rastlanabilir. Parlak dış yüzeyinin altında kalan etli kısım, tıpkı kivi gibi yenilebilir siyah tohumlar da içeriyor. Egzotik görünümlü ejder meyvesinin tadını tarif etmek kolay olmasa da, görünüşü kadar sıra dışı olmadığı söylenebilir. Tatlı bir tada sahip olan ejder meyvesi tat bakımından armut, kavun ve kiviye benzetilir. Bu cazip meyvenin tadına bakmadan önce "Ejder meyvesi nasıl soyulur, ejder meyvesi nasıl yenir?" sorularının yanıtlarını birlikte öğrenelim.
Ejder meyvesini kalın pembe renkli kabuğunu muz gibi soyarak kolaylıkla yiyebilirsiniz. Ejder meyvesinin damağını şenlendirecek lezzetine varabilmeniz için öncelikle, seçimini doğru yapmanız şart. Ejder meyvesi ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Yeterli olgunluğa erişmiş bir ejder meyvesini ellediğinizde kabuğu hafifçe içe çöker. Satın alırken, pembe parlak kabuğunun üzerinde kahverengi lekeler bulunan ejder meyvelerini tercih etmeyin. Benzer biçimde, kabuğunun üzerinde yer alan yeşil pulları kurumuş ejder meyvelerinden de uzak durun.
l Satın aldığınız ejder meyvesini kesmeden önce iyice yıkayın.
l Kesme tahtası üzerine yatay olarak yerleştirdiğiniz ejder meyvesini keskin bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölün.
l Artık bir çorba kaşığı yardımıyla meyvenin etli kısmını kabuğundan ayırabilirsiniz. Yeterince olgunlaşmış bir ejder meyvesine sahipseniz, kaşık yardımıyla zedelenmeden iki yarım daire çıkarabilirsiniz. Bu aşamadan sonra meyveyi tercihinize göre dilimleyip, küp küp doğrayabilirsiniz.
l Meyvenin tamamını bütün olarak çıkarmakta zorlanıyorsanız, kabuğunun içinden kaşıklayarak da yiyebilirsiniz.
l Bu şekilde tüketmeyi tercih ederseniz kabuğunu yememeye özen gösterin. Zira ejder meyvesinin kabuğu yenmeye uygun değildir, karın ağrılarına neden olabilir.
Diğer tropikal meyvelerden daha az şeker ve karbonhidrat içeren ejder meyvesi oldukça düşük kaloriye sahip. Ejder meyvesini soyduktan sonra tek başına tüketebileceğiniz gibi, meyve salatalarında da kullanabilirsiniz. Küp küp doğranmış ejder meyvesini, lezzet benzeri kiviyle çöp şişlere geçirip meyve kebabı yapabilirsiniz. Ejder meyvesi kremamsı dokusuyla yoğurtla da kolaylıkla tüketilebilir. Küçük parçalar halinde doğranmış bir kase ejder meyvesini üzerine yoğurt dökerek de tüketebilirsiniz. Ejder meyvesi soğuk olarak tüketildiğinde lezzeti daha da artar. Dondurulmuş ejder meyvesi, muz, soğuk süt ve fıstık ezmesi kullanarak harika bir smoothie hazırlayabilirsiniz. Dondurmadan sorbeye her tarifte ejder meyvesini kolaylıkla kullanabilirsiniz. Şaşırtıcı gelebilir ancak kivi benzeri bir yapıya sahip ejder meyvesi, Tay mutfağında pirinç yerine de kullanılıyor.
Yapılan araştırmalar ejder meyvesinin insülin direnci, karaciğer yağlanması ve kalp sağlığı açısından önemini ortaya koyuyor. Ejder meyvesinin sağladığı yararların pek çoğu lif ve antioksidan içeriğinden kaynaklanıyor. Serbest radikallerle savaşmada önemli yer tutan antioksidanlar vücudumuzun kronik hastalıklarla mücadelesine yardımcı olur. Güçlü antioksidan içeriği ile ejderha meyvesi hücre hasarına karşı savaşabilir. Zengin bir lif kaynağı olan ejder meyvesi bağışıklık sistemimiz için de çeşitli faydalar sağlıyor. Ejderha meyvesi laktik asit bakterilerinin büyümesini teşvik ederek bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamin ve karotenoidler sayesinde beyaz kan hücrelerinizi hasardan koruyarak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olur. Demir içeren nadir meyvelerden biri olan ejder meyvesi aynı zamanda doğal bir magnezyum kaynağıdır.
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