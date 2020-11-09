Ejder meyvesi nasıl yenir? Nasıl kesilir ve soyulur, faydaları nelerdir?

Meksika ve Orta Amerika'ya özgü tropik bir meyve olan ejder meyvesi, sebze-meyve reyonlarında bulabileceğiniz en lezzetli yiyeceklerden biri. Bu hayli ilgi çekici meyve, cazibesini biraz da renklerine borçlu. Tıpkı bir ejderhayı andıran parlak kırmızı kabuğunun üzerinde yeşil pullar bulunan ejder meyvesi, pembe ve sarı renklerde de yetişebiliyor. Yaygın olarak meyvenin etli kısmı beyaz olsa da, pembe olanına da rastlanabilir. Parlak dış yüzeyinin altında kalan etli kısım, tıpkı kivi gibi yenilebilir siyah tohumlar da içeriyor. Egzotik görünümlü ejder meyvesinin tadını tarif etmek kolay olmasa da, görünüşü kadar sıra dışı olmadığı söylenebilir. Tatlı bir tada sahip olan ejder meyvesi tat bakımından armut, kavun ve kiviye benzetilir. Bu cazip meyvenin tadına bakmadan önce "Ejder meyvesi nasıl soyulur, ejder meyvesi nasıl yenir?" sorularının yanıtlarını birlikte öğrenelim.

Ejder Meyvesi Nasıl Yenir?

Ejder meyvesini kalın pembe renkli kabuğunu muz gibi soyarak kolaylıkla yiyebilirsiniz. Ejder meyvesinin damağını şenlendirecek lezzetine varabilmeniz için öncelikle, seçimini doğru yapmanız şart. Ejder meyvesi ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Yeterli olgunluğa erişmiş bir ejder meyvesini ellediğinizde kabuğu hafifçe içe çöker. Satın alırken, pembe parlak kabuğunun üzerinde kahverengi lekeler bulunan ejder meyvelerini tercih etmeyin. Benzer biçimde, kabuğunun üzerinde yer alan yeşil pulları kurumuş ejder meyvelerinden de uzak durun.