Ekim yapılamayan alanlar tarıma geri kazandırılıyor

Ekim yapılmayan alanların tekrar tarıma kazandırılması için seferberlik başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçiye tohum desteği veriyor. İlk etapta yoğun talep gelen Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde üreticiye 10 ton ata tohumu buğday ve gübre desteği sağlandı. Hayvancılık ve arıcılığın yaygınlaştırılmasına yönelik desteklemeler de önümüzdeki aylarda devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekim yapılmayan alanların tarıma geri kazandırılması amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından çiftçilerle ortaklaşa yürütülen faaliyetler yerli tohumların yaygınlaşması için buğday desteği ile başladı.

11 ton tohum ve gübre desteği

Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalılı üreticilerden gelen yoğun talepleri değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu 3 ilçede yaklaşık 10 ton tohum ve gübre desteğinde bulundu. Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde ata tohumlarının ekimi gerçekleştirildi. Her yıl ekilmeyen bu alanların daha da genişletilerek tarıma kazandırılması hedefleniyor.