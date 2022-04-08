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Ekin Mert Daymaz: Esmer seviyorum ama sarışın denk geliyor!

08.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıyan Ekin Mert Daymaz, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Hayatında kimsenin olmadığını ifade eden ünlü oyuncu, "Seçici değilim. Benim için sarışın olsun, esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli... Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor" dedi.

Ekin Mert Daymaz: Esmer seviyorum ama sarışın denk geliyor!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Mert Daymaz (31), önceki akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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"ÇOK YATTIM, ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Daymaz, "Arkadaşlarım ile oturup, sohbet ettik. Biliyorsunuz dijital platforma 13 bölümlük bir dizi yaptık. Tepkiler çok güzel. Seyrediliyor ki devam ediyor. Bunun harici 4 tane daha görüşmesi yapılan işler var. Hepsi de çok güzel fakat bir tanesi çok hoşuma gitti. Yazın bu iş, bir de benim tatil yapma hakkım doldu. Bundan sonra sadece çalışmak istiyorum. Çok yattım." diye konuştu.

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"ESMER SEVİYORUM AMA SARIŞIN DENK GELİYOR"

Muhabirlerin, "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Hayatımda kimse yok, seçici de değilim. Benim için sarışın olsun, esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli... Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor. Biraz evvel çektiğiniz de sadece arkadaşım." ifadelerini kullandı.
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Ekin Mert Daymaz'ın adı daha önce Tuba Büyüküstün, Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu ve Melisa Döngel gibi isimlerle aşk dedikodularına karışmıştı...


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