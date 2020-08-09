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  4. Ekinci, “Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın-açılmasın tartışması yapmayın”

Ekinci, “Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın-açılmasın tartışması yapmayın”

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulların öğrencilerle buluşmaya hazırlandığı günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, “Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın-açılmasın tartışması yapmayın.

Ekinci, “Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın-açılmasın tartışması yapmayın”

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulların öğrencilerle buluşmaya hazırlandığı günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, “Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın-açılmasın tartışması yapmayın. Okullarımızı açmak hem hayalimiz, hem planımız. Önce sağlık diyerek tüm önlemleri alarak.” ifadesinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin aldığı ders ücretlerini eleştirenlere cevap verdi. Ekinci, “Öğretmenlerin aldığı ders ücretini dert edenlere. Yaz tatilindeyiz. Öğretmenler sadece maaş alıyor. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde çalışacak gönüllü istedi. 90 arkadaşımız hemen koştu. Maaşın helaldir öğretmenim, ücretin helaldir” paylaşımı yaptı.
“Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın-açılmasın tartışması yapmayın” ifadesinde bulunan Ekici, “Öğretmenlerimiz istisnasız okullarını, öğrencilerini özlediler. Okullarımızı açmak hem hayalimiz, hem planımız. Önce sağlık diyerek tüm önlemleri alarak.” mesajını paylaştı.

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Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
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Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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