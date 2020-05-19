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Ekipler anında müdahale etti, askeri alandaki yangın büyümeden söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 19.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Muğla’da Orman yangını Söndür’me ekipleri ilk işlerinde göz doldurdu.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Muğla’da Orman yangını Söndür’me ekipleri ilk işlerinde göz doldurdu. Marmaris Aksaz’daki askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesi ile söndürüldü.
Bugün öğlen saatlerinde Marmaris Aksaz Askeri alandan dumanların yükseldiğini gören Orman Yangını Söndürme Ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangına Aksaz Askeri Üs İtfaiye Birimi ve Orman İşletmeye bağlı 1 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler normale dönerken yangının çıkış nedeni hakkında araştırmaların devam ettiği belirtildi.

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