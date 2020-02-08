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Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

AĞRI HABERLERİ  | 08.02.2020 21:36 | Son Güncelleme

Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Ağrı'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle evinin yolu ulaşıma kapanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Çatalipaşa köyünde yaşayan ve hamile olan Ayşe Bozkurt'un doğum sancısı başladı.

Bozkurt'un durumunun kötüye gittiğini gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgede günlerdir etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olduğu için köye gidemeyen sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirdi.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açıp sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

Yol açma çalışması yapan greyderin arkasından köy yolunda ilerleyen sağlık ekipleri, tipide yola devam edemeyince görevliler tekerleklere zincir taktı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Bozkurt'u alarak Ağrı Devlet Hastanesine götürdü.

Köy sakinlerinden Vezir Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı ve fırtınanın yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Ekiplerin hasta vatandaşlar için seferber olduğunu belirten Bozkurt, "Fırtına olmadığı sürece yollarımız sürekli açılıyor. Doğum hastamız vardı, ekiplerimiz sağ olsun hastamızı alıp hastaneye götürüyor." dedi.

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Ağrı Hamile Kadın hasta kurtarma KÖY

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