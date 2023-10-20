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Ekipler soğutma çalışması yaptı, onlar ekmek pişirdi

20.10.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir fırının bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Ekipler soğutma çalışması yaptı, onlar ekmek pişirdi

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, fırın çalışanları ise ekmek pişirmeye devam etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek üretimi yapan fırının bacasından yoğun dumanlar yükselerek yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, fırın çalışanları ise ekmek pişirmeye devam etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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