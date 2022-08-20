Nefis tatlılardan biri olan eklerin tarifi araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda ülkemizde de bir hayli popüler olan ekler tatlısı,yoğun kıvamıyla damaklarda tat bırakıyor. Peki ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir? İşte merak edilenler...

EKLER MALZEMELERİ

100 g tereyağı,

1 su bardağı su,

1,5 su bardağı un,

3 büyük ya da 4 küçük yumurta,

1 tatlı kaşığı kaşığı şeker,

1 çimdik tuz.

Kreması için :

2 yemek kaşığı un,

2 yemek kaşığı nişasta,

1 yumurta,

4 yemek kaşığı şeker,

1 paket vanilya,

1 tatlı kaşığı tereyağı,

2 su bardağı süt.

Çikolata sosu için :

100 g çikolata,

4-5 yemek kaşığı krema,

1 tatlı kaşığı tereyağı.

EKLER TARİFİ

Hamur için su ve tereyağını ocağa alıp tereyağı eriyene kadar kısık ateşte karıştırın,

Şekeri ve tuzu ekleyip karıştırın,

Unu ekleyip hızlıca karıştırın ve pürüzsüz bir hamur elde edin,

Hamur kendini toplayana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin,

Ateşten alıp soğuttuktan sonra içine yumurtaları teker teker kırıp iyice çırpın (bir yumurtayı kırıp hamur tekrar katılaşana kadar çırpın, ardından 2. yumurtayı kırıp iyice çırpın, en son 3. yumurtayı da kırıp hamur koyulaşana kadar çırpın, varsa mikser tercih edin),

Yıldız uç taktığınız hamur torbası yardımıyla yağlı kağıt serilmiş tepsiye ince uzun parçalar şeklinde sıkın,

180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin,

Isıyı sıfırlayıp ılıyana kadar fırından çıkarmayın.

Kreması için süt ve tereyağı dışındaki tüm malzemeleri bir sos tenceresine alın,

Sütü ekleyip iyice çırpın,

Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin,

Tereyağını ekleyip karıştırın ve ateşten alın,

Çikolata sosu için krema ve tereyağını bir sos tenceresinde ısıtın,

Ufak parçalara böldüğünüz çikolatayı da ekleyin ve karıştırarak eritin,

Krema ılınınca fırından çıkardığınız kurabiyeleri yandan kesip açın,

İçlerini kremayla doldurun,

Üzerlerine çikolata sosu döküp dolapta 1-2 saat dinlendirin.

