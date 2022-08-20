YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir?

Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir?

20.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akışkan kıvamıyla lezzet şöleni yaşatan nefis tatlı ekleri siz de pastanelerdeki gibi hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri ölçülü kullandığınız takdirde bu tarifi evinizde sürekli hazırlamak isteyebilirsiniz. Peki ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir?

Nefis tatlılardan biri olan eklerin tarifi araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda ülkemizde de bir hayli popüler olan ekler tatlısı,yoğun kıvamıyla damaklarda tat bırakıyor. Peki ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir? İşte merak edilenler...

EKLER MALZEMELERİ

100 g tereyağı,
1 su bardağı su,
1,5 su bardağı un,
3 büyük ya da 4 küçük yumurta,
1 tatlı kaşığı kaşığı şeker,
1 çimdik tuz.

Kreması için :

2 yemek kaşığı un,
2 yemek kaşığı nişasta,
1 yumurta,
4 yemek kaşığı şeker,
1 paket vanilya,
1 tatlı kaşığı tereyağı,
2 su bardağı süt.

Çikolata sosu için :

100 g çikolata,
4-5 yemek kaşığı krema,
1 tatlı kaşığı tereyağı.

Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir?

EKLER TARİFİ

Hamur için su ve tereyağını ocağa alıp tereyağı eriyene kadar kısık ateşte karıştırın,
Şekeri ve tuzu ekleyip karıştırın,
Unu ekleyip hızlıca karıştırın ve pürüzsüz bir hamur elde edin,
Hamur kendini toplayana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin,
Ateşten alıp soğuttuktan sonra içine yumurtaları teker teker kırıp iyice çırpın (bir yumurtayı kırıp hamur tekrar katılaşana kadar çırpın, ardından 2. yumurtayı kırıp iyice çırpın, en son 3. yumurtayı da kırıp hamur koyulaşana kadar çırpın, varsa mikser tercih edin),
Yıldız uç taktığınız hamur torbası yardımıyla yağlı kağıt serilmiş tepsiye ince uzun parçalar şeklinde sıkın,
180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin,
Isıyı sıfırlayıp ılıyana kadar fırından çıkarmayın.
Kreması için süt ve tereyağı dışındaki tüm malzemeleri bir sos tenceresine alın,
Sütü ekleyip iyice çırpın,
Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin,
Tereyağını ekleyip karıştırın ve ateşten alın,
Çikolata sosu için krema ve tereyağını bir sos tenceresinde ısıtın,
Ufak parçalara böldüğünüz çikolatayı da ekleyin ve karıştırarak eritin,
Krema ılınınca fırından çıkardığınız kurabiyeleri yandan kesip açın,
İçlerini kremayla doldurun,
Üzerlerine çikolata sosu döküp dolapta 1-2 saat dinlendirin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
tatlı ekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo'nun meşhur ettiği şarkıcının çöp evini belediye bastı! "Ölü kedi yavruları bile..."

İbo'nun meşhur ettiği şarkıcının çöp evini belediye bastı! "Ölü kedi yavruları bile..."

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Plajda şoke eden anlar! "Kendinize bir oda tutun"

Plajda şoke eden anlar! "Kendinize bir oda tutun"

Mesajı ifşa etti! "Senin gibisi maşallah"

Mesajı ifşa etti! "Senin gibisi maşallah"

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İlginizi Çekebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

ABD'de panik yaratan yeni trend: Yağmalama!

ABD'de panik yaratan yeni trend: Yağmalama!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.