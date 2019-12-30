YEMEK
  4. Ekmeğin faydaları nelerdir?

Ekmeğin faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, "Doğal undan yapılan ekmek fiziksel ve zihinsel sağlığı destekler, mide, bağırsak hastalıklarını önler, diyabet ve kolesterolün kontrolüne yardımcı olur" dedi.

Ekmeğin faydaları nelerdir?

Prof. Dr. Abdülkadir Ömer kamuoyuna ekmekle ilgili yansıyan tartışmalara cevap verdi. Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, "Katkısız undan yapılan doğal ekmek sağlığa faydalıdır. Doğal ekmek tüketimi toplum içinde özendirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Ekmeğin tarih boyunca tüm toplumların temel gıdası olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer, "Ülkemizde, doğal, ucuz, kolay ulaşılabilir olması nedenleriyle günlük tüketilen karbonhidratlar arasında en ön sırada gelir. 2017 verilerine göre, Türkiye'de kişi başına yıllık ortalama ekmek tüketimi 150 kilogramdır. Normal diyette, karbonhidratlar günlük kalorinin yarısını oluşturur. Ekmek, toplumumuzda temel karbonhidrat gereksinimini karşılar. Toplumumuzda ekmek yendiğinde daha kolay doyulacağı yönünde bir inanış var. Organik, kimyasal maddelere maruz kalmamış ve genetiği değiştirilmemiş tahıllardan elde edilmiş doğal undan yapılmış ekmek tüketimi ile daha kolay doyulacağı söylenebilir. Bahsedilen nedenlerden dolayı ekmeksiz beslenme planı ülkemiz koşullarında toplumun büyük kesimi tarafından kabul görmeyecektir." şeklinde konuştu.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Ekmeğin, içerdiği karbonhidrat yanında protein, lif, mineraller (kalsiyum, fosfor) ve vitaminler (B1, B6) yönünden de zengin bir gıda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, "Bu açıdan doğal ekmek, zihinsel ve fiziksel sağlığın korunmasını sağlar. Lif alımıyla mide ve bağırsak sağlığının korunması, kabızlığın önlenmesi için ciddi bir destek sağlar. Bunun yanı sıra şeker hastalarının kan şekerinin daha yavaş yükselmesine ve kan şekeri ve kolesterol kontrolüne de yardımcı olur." dedi.

'SAĞLIĞA UYGUN EKMEK, DOĞAL UNDAN YAPILMIŞ EKMEKTİR'

Ekmek tüketimindeki en önemli noktanın doğal ekmek tüketimi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ömer sözlerine şöyle devam etti: "Sağlığa uygun ekmek doğal undan yapılmış örneğin buğday, çavdar, yulaf gibi tam tahıl ekmeği için geçerlidir. Kimyasal yöntemlerle beyazlatılmış undan yapılmış ekmeğin lif değeri ve besleyiciliği daha farklı olabilir. Dolayısıyla doğal ekmek tüketimi toplum içinde özendirilmelidir."

KEK VE GALETADAN UZAK DURUN

Doğal ekmeğin değil, rafine un, şeker ve yüksek miktarda şeker içeren gıdaların zararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer, "Rafine undan üretilmiş ve yüksek miktarda eklenmiş yağ ve şeker içeren pasta, çikolata, kek, poğaça, açma, galeta gibi diğer karbonhidratlı gıdalar tehlikeli. Bu gıdalar yüksek kalorileri nedeniyle başta şişmanlık başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olur." bilgisini verdi.

KİM, NE KADAR TÜKETMELİ?

Günlük ekmek tüketiminin kişinin fiziksel aktivitesine, yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna bağlı olduğunu bildiren Prof. Dr. Ömer, "Genç bir inşaat işçisi ile kilolu masa başı çalışanı veya ileri yaşlardaki bir şeker hastasının ekmek tüketimi tabii ki farklı olacaktır. Eğer önemli bir rahatsızlığımız yoksa doğal ekmeklerden her öğünde ihtiyacımız kadar ekmek tüketmemizde sakınca yoktur. Ancak diyabet, kalp, obezite ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların varlığında ekmek tüketimi her öğünde bir dilim ile sınırlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

GLUTENLİ Mİ GLUTENSİZ Mİ?

Prof. Dr. Ömer, son dönemde tartışılan diğer iki başlık olan ekşi maya ve glüten konularına ilişkin elde edilen son bilimsel verileri de paylaştı: "Ekşi mayanın, ekmek yapımında kullanılmasıyla probiyotik özelliklerinin artabileceği, sindirimin daha kolay olacağı ve içeriğindeki vitamin ve minerallerin kana geçişinin daha iyi olacağı bilimsel olarak kanıtlandı. Öte yandan, glutensiz beslenmenin glüten hassasiyeti olmayan kişilere faydalı olacağına dair yeterli bilimsel veri yok. Doğal üretilen ve içine şeker, glikoz şurubu veya glüten eklenmemiş bir ekmeğin normal insanlarda glüten hassasiyetini arttırdığına dair herhangi bir bulguya da rastlanmadı. Buradaki sorun, doğal olmayan koşullarla üretilmiş undan yapılan ekmeğe dışarıdan eklenen glutenin ortaya çıkarabileceği sorunlardır."

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Tadı, kokusu yok ama kansere neden oluyorTadı, kokusu yok ama kansere neden oluyor
Bu kuralı atlamayın: Ciğer yiyin, paça için!Bu kuralı atlamayın: Ciğer yiyin, paça için!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekmeğin faydaları ekmeğin faydaları nelerdir sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Cemre Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor

MasterChef Cemre Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor

Şeyma Subaşı amuda kalktığı anları paylaştı! Sevgilisinden övgü geldi

Şeyma Subaşı amuda kalktığı anları paylaştı! Sevgilisinden övgü geldi

MasterChef şampiyonu hangi ödülü kazandı?

MasterChef şampiyonu hangi ödülü kazandı?

Kim onaylamıştı bu diziyi?

Kim onaylamıştı bu diziyi?

2020’nin en şanslı burcu onlar olacak

2020’nin en şanslı burcu onlar olacak

'Dövmelerinden kurtul' diyen takipçisine yanıt!

'Dövmelerinden kurtul' diyen takipçisine yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tadı, kokusu yok ama kansere neden oluyor

Tadı, kokusu yok ama kansere neden oluyor

Yeni yıl için beslenme programı: Ciğer yiyin, paça çorbası için

Bu kuralı atlamayın: Ciğer yiyin, paça için!

Fırın nasıl temizlenir? İşte yağlı fırın camı temizlemenin detayları

Hepimizin ortak sorunu! Saniyeler içinde...

Kış diyeti listesi: Kış diyeti nasıl yapılır?

7 günde 3 kilo verdiriyor!

Alabalık yetiştiriciliği: Sofralara yolculuğu 14 ay sürüyor

Tanesi 20 kilo! Yumurtadan sofraya 14 ayda geliyor

Likopen nedir? Likopen içeren domates sperm hızını artırıyor

Likopen nedir? Likopen içeren domates sperm hızını artırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.