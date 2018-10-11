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Ekmeğin küflü yerini koparıp gerisini yemek tehlikeli mi?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Muhtemelen pek çoğumuz bu davranışı yapıyoruz ancak bu davranışımız gerçekten doğru mu? Küflü ekmek kansere davetiye çıkarıyor mu, zehirleme ihtimali var mı? Gelin hep birlikte bu konuyu açıklığa kavuşturalım...

Ekmeğin küflü yerini koparıp gerisini yemek tehlikeli mi?

Ekmek üzerinde oluşan minik yeşilimsi, gri renkli benekler kimileri için önemsizdir ve o bölgeyi koparıp ekmeği yemeye devam edebilirler. Siz de onlardan biriyseniz bu yazıyı muhakkak okumalısınız!

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Küflenmiş ekmeği ziyan etmemek için yiyorsunuz ancak sağlığınız için çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ekmeğin ucunun ya da bir köşesinin küflenmesi demek aslında o küf öbeklerinin ekmeğin her bir tarafına yayılması demek. Yani ekmeğin ucunu koparıp atınca küflenmiş kısımdan kurtulmuyorsunuz, o sadece buz dağının görünen kısmı...

Yapılan araştırma sonucu sadece küflü bölgenin değil ekmeğin bütününde çok daha derinlere yayılmış kökler bulunduğu ortaya kondu. Görülen yeşil renkli küf aslında ekmeğin derinlerinde bulunan şapkalı mantara benzeyen bir forma sahip. Bu kadar detaylı görmek için mikroskopla incelemek lazım.

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Ekmeği ağzı kapalı torbalarda saklamak da küf mantarlarının üreme ortamını hızlandırıyor. Bu ortamı sera gibi düşünebilirsiniz. Dilimlenmiş ekmeğin bir parçası küflenince aslında poşet içindeki tüm ekmekler bu durumdan etkileniyorlar. Ekmek üzerinde üreyen rhizopus stolonifer ve benzeri türler zehirleyebilir, hatta ölüme kadar sürükleyebilir!

Küflenmiş ekmek yiyerek sağlığınızı tehlikeye atmayın. Söylediğimiz gibi küflenmiş ekmeğin temiz kısmı diye bir şey yok. Yani bu durumda ekmeğiniz küflendiyse hiç düşünmeden çöpe atmalısınız!

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Küflenmiş ekmek yediğinizde olabilecek ihtimaller; etkisini yavaş yavaş göstermeye başlayan aflatoksin maddesi zamanla vücudun bağışıklık sistemini çökertir ve iç organları tahribata uğratır. Hatta kimi söylentilere göre de kanser hücrelerini besler...

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Küflü ekmek tüketildiğinde ortaya çıkan yan etkiler: Kusma, karın ağrısı ve çeşitli bölgelerde ödem meydana gelmesi. Durumu ciddiye almalısınız çünkü sadece bağışıklık sistemini çökertmekle kalmıyor kalp ve böbreklerde yağlanma gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

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Şimdi aklınızda şöyle bir soru oluşmuş olabilir; "Daha önce küflü ekmek yedim ve hiçbir yan etkisini görmedim" bunun açıklaması şöyle: Küflü ekmek yediniz ve zehirlenme yaşamadıysanız vücudunuzda zehir biriktiriyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu davranışınızı devam ettirmeniz demek kendinizi ölüme teslim etmek demek...


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