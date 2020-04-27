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Ekmek büfeleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 27.04.2020 10:01 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin 38 noktasında yer alan MER-EK Halk Ekmek Fabrikası büfelerini, korona virüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor.Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, üretim alanından satış noktalarına kadar her aşamada hijyeni ön planda tutarak, kaliteli ve ucuz ekmeği vatandaşlara ulaştırmayı sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin 38 noktasında yer alan MER-EK Halk Ekmek Fabrikası büfelerini, korona virüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, üretim alanından satış noktalarına kadar her aşamada hijyeni ön planda tutarak, kaliteli ve ucuz ekmeği vatandaşlara ulaştırmayı sürdürüyor. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğin üretildiği ortamdan personel temizliğine kadar fabrika içerisindeki hijyen çalışmalarını korona virüs nedeniyle sıklaştırıp tedbiri artırdı. Kısa zaman önce bir aylık bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan MER-EK, makinelerinin de detaylı temizliğini gerçekleştirmişti. Korona virüs riski henüz Türkiye’yi etkisi altına almadan fabrika içerisinde dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayan MER-EK, ekmekleri kasalar içerisinde tek kullanımlık poşetlerle paketleyerek, transfer sürecinde de tedbir aldı.

Ekmek büfeleri de halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde dezenfekte edildi
Kentin 38 noktasında vatandaşların temiz, ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşımını sağlayan ekmek büfelerini de bu süreçte dikkate alan MER-EK, Büyükşehir Belediyesinin Kriz Merkezi ile irtibata geçerek büfelerde vatandaşlar tarafından elle temasın sağlandığı kısımlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.
Bünyesindeki gıda mühendislerine danışarak hareket eden MER-EK, büfelerin dezenfeksiyonunun halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde yapılmasına büyük özen gösteriyor.

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