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Ekmek isteyen de var çocuk bezi isteyen de

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı, ilginç olayları da beraberinde getirmeye devam ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı, ilginç olayları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Talas Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı süresince çocuk bezi ve oyuncak talebinden, ekmek ve sigaraya kadar birçok taleple karşılaştı.
Vatandaşların evde kaldıkları sürece temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürün Talas Belediyesi ekipleri, bir yandan sosyal yardım listesine kayıtlı yardıma muhtaç vatandaşların ekmeklerini evlerine götürürken bir yanda da kendilerine ulaşan diğer vatandaşların ekmek siparişlerini teslim ediyor.
Bununla da yetinmeyen Talas Belediyesi ekipleri ekmek dağıtım aracını sokak sokak gezdirip anons yaparak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor.
Talas Belediyesi, bebek sahibi aileleri de unutmadı. Bebeği olan ailelerin en zaruri ihtiyaçlarından birisi olan bebek bezi temin edilerek isteyen vatandaşlara ulaştırıldı.
Talas Vefa Destek Merkezi’ni arayan bir vatandaş da ihtiyaç sahibi bir aileye evde yaptığı yemeği göndermek istediğini söyledi. Vatandaşın evinden alınan yemek, sosyal destek merkezi görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

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