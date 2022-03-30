EKO İKLİM Zirvesi'nde fark yaratan iş örnekleri konuşuldu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal, "Türkiye genelinde hangi ürün, hangi toprağı seviyor ya da hangi toprak, hangi ürünü besliyor, bunun organizasyonu ve planlaması yapılsa şu anki suyumuzun en az yüzde 50'si tasarruf edilir ve verimliğimiz de an az yüzde 30 artar, gübre kullanımı da bu oranda azalır." dedi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında düzenlenen "Fark Yaratanlar-İyi İş Örnekleri" oturumu ATO Congresium'da yapıldı.

Oturumun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil yaparken oturuma ATO Meclis Başkanı Deryal, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay katıldı.

Katılımcılar oturumda fark yaratan, iyi iş örneklerini anlatarak, sunumlar gerçekleştirdi.

ATO Meclis Başkanı Deryal, şu anda ellerinde Türkiye'nin genelindeki tüm toprak verilerinin ve hangi ürünlerin, hangi besin maddesini istediğine ilişkin verilerin de bulunduğunu belirterek, "Tüm Türkiye genelinde hangi ürün, hangi toprağı seviyor ya da hangi toprak, hangi ürünü besliyor, bunun organizasyonu ve planlaması yapılsa şu anki suyumuzun en az yüzde 50'si tasarruf edilir ve verimliğimiz de an az yüzde 30 artar, gübre kullanımı da bu oranda azalır." diye konuştu.

Yaptıkları yatırımlar ve uygulamalarla, diktikleri ağaçlarla nötr karbona ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Deryal, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmayı hedeflediklerini anlattı.

- Gençlere "yeşil dönüşüme ayak uyduran firmaları tercih edin" çağrısı

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Acar da gençlere hitap ederek, hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu konuda gençlerin daha duyarlı olduklarına işaret eden Acar, "Sanayinin bundan sonraki dönüşümünde tercihlerinizi yeşil dönüşüme ayak uyduran firmalardan yana yaparak sizlerin bizi motive edip değişmek zorunda bırakacağınıza da canı gönlünden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Tüzün ise kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik uygulamalara değinerek, "Tarım Kampüsü" ve "Tarım 4.0" uygulamalarını anlattı.

Tüzün, Ankara'nın ikliminde 1,5 aylık bir kayma olduğunu belirterek, "Bunu düzgün şekilde üreticilere aktararak, ürün desenini ona göre ayarlamamız lazım. Bizim gönüllülerimiz var. Üniversite öğrencilerinden temsilcilerimiz var. Gönüllü olmak isterlerse bize katılırlarsa hep beraber çalışabiliriz. Sosyal yardım kapsamında çalışma yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2050'ye kadar karbon ayak izini tüm havalimanlarımızda nötrleyeceğiz"

Anadolu OSB Başkanı Tuncay, sanayi kooperatifi yatırımını nasıl oluşturduklarını anlatarak, başarılı bir model ortaya koyduklarını bildirdi.

Tuncay, Anadolu OSB'nin Avrupa Çevre Ödülü'nü aldığını dile getirerek, gerçekleştirdikleri projelere dikkati çekti.

Kendi kaynaklarını kendilerinin oluşturduğunu belirten Tuncay, bağımsızlığın en önemli ölçüsünün denk bütçe olduğuna işaret etti.

TAV Esenboğa Genel Müdürü Demirer ise iklim değişikliğinin son dönemlerde yaygınlaştığını ve hızlandığını ifade ederek, "Hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Hepimizin öncelikli bilmesi gereken, biz yapabiliriz." dedi.

Havalimanlarına ilişkin imzaladıkları bir sözleşmeye değinen Demirer, "2050'ye kadar karbon ayak izini tüm havalimanlarımızda nötrleyeceğiz dedik. Farkında olarak, ürünlerimizi de farkında seçebilirsek, küçük küçük başlayıp bütünü çözebiliriz. Bunun için dünyayı dinleyelim ve yeşil hareketi bugün itibarıyla başlatalım." çağrısında bulundu.

