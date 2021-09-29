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EkoAvrasya ve AYSİAD üyeleri, KKTC'de "Ekonomik İşbirliği Toplantısı"na katılacak

29.09.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EkoAvrasya ve AYSİAD üyeleri, KKTC'de "Ekonomik İşbirliği Toplantısı"na katılacak

DENİZLİ (AA) - Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneğinden (AYSİAD) 40 iş insanı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Catlık, gazetecilere, yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmeyi amaç edinen EkoAvrasya ve AYSİAD'ın çok önemli bir projeye daha imza atmaya hazırlandığını belirtti.

Türkiye ile KKTC arasındaki dostluk ortamı ile ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası, EkoAvrasya ve AYSİAD tarafından planlanan "Türkiye-KKTC Ekonomik İşbirliği İmkanları" başlıklı programın, 1-3 Ekim tarihlerinde KKTC'de icra edileceğini bildiren Catlık, şunları kaydetti:

"26'sı Denizli'den olmak üzere 40 iş insanı ile çıkarma yapacağımız adada icra edeceğimiz programla iki devlet arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilere katkı sunabilmeyi hedefliyoruz. Gönlümüzün, inancımızın, dilimizin bir olduğu, kardeşlik bağlarımızı yüreğimizde ve zihnimizde en yüksek seviyede hissettiğimiz Kıbrıs Türklerine, moral olmaya ve önümüzdeki süreçte birlikte imza atacağımız projelerin istişaresini yapmaya gideceğiz. Yüce Türk devletinin her koşulda yanında olduğu KKTC'nin mevcut potansiyelini bizler de dünyaya taşıyabilir miyiz? İmkanlarımız ölçüsünde karşılıklı yatırımlar gerçekleştirebilir miyiz? İkili iş birliği sürecine katkı sunabilir miyiz? Ve geleceğe yönelik ortak vizyon oluşturabilir miyiz? Bu sorularının cevabını bulmak üzere sefere çıkıyoruz. Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

Catlık, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının ev sahipliğinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sunacak toplantının yanı sıra EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ile birlikte KKTC'de devlet yetkilileri ile bir araya geleceklerini, iş insanları ile fikir alışverişinde bulunulacaklarını sözlerine ekledi.

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