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  4. EKODOSD’un konuğu Çilen Melek Karakuş oldu

EKODOSD’un konuğu Çilen Melek Karakuş oldu

AYDIN HABERLERİ  | 11.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) söyleşilerinin bu haftaki konuğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şube Başkanı Çilen Melek Karakuş oldu.

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) söyleşilerinin bu haftaki konuğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şube Başkanı Çilen Melek Karakuş oldu. ÇYDD’nin Genel Merkezi ve Kuşadası şubesinin yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.Misyonlarının; Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, insan haklarına saygılı, bilimsel verilere dayanan düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, çağdaş bir yaşam ve eğitim felsefesi amacıyla çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmak olduğunu, vizyonlarının; Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmak olduğunu söyledi.Atatürk’ün kızı olmakla övünen, insanlığa olan katkılarından ötürü Uluslararası Gandi Ödülü’ne layık görülen, Lepralı hastaların ve sayesinde okula giden kızların annesi Prof. Dr. Türkan Saylanı hiç unutmayacaklarını söyledi.Önce genel merkezin sonra da Kuşadası şubesinin yaptığı çalışmaları ve gelecekle ilgili projelerini görseller üzerinden anlattı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin öğrencilere verdiği burs kriterleri hakkında bilgi verdi.
ÇYDD Kuşadası Şube Başkanı Çilen Melek Karakuş ve yönetim kuruluna, Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi Ofisi koordinatörü Dr. Ayşe Şerifoğlu tarafından, EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi.

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