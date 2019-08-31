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Ekol Göz Menemenspor Pierre Webo ile anlaşma sağladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 31.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de ilk 2 haftada 1 galibiyet ve yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Ekol Göz Menemenspor Pierre Webo ile anlaşma sağladı

Son olarak Uruguay'da Nacional de Football ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Kamerunlu İzmir'e davet edildi. Kariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo'nun pazartesi gününe kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Türkiye'ye ilk olarak 2011-2012 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Webo, 1.5 yıl bu kulüpte forma giydi. Başakşehir'de 56 resmi maça çıkıp 24 gol kaydeden Webo, 2012-2013 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 2.5 sezon görev yapan Pierre Webo şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin ardından Osmanlıspor'a giden Webo, Gazişehir FK'da da oynadı.

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Ekol Göz Menemenspor pierre webo

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