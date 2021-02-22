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‘Ekolojik okuryazarlık’ sertifikaları dağıtıldı

22.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve ‘Doğayı Sev Geleceğini Koru’ sloganıyla başlatılan ekolojik okuryazarlık eğitimi sona erdi.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve ‘Doğayı Sev Geleceğini Koru’ sloganıyla başlatılan ekolojik okuryazarlık eğitimi sona erdi. Eğitimde dereceye girenlere sertifikaları verildi.
Kayapınar Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının işbirliğinde başlatılan ekolojik okuryazarlık eğiticilerin eğitimi sona erdi. Kayapınar Belediyesine bağlı sera ve fidanlık alanında başlayan ve 5 gün süren eğitimde 25 öğretmene eğitim verildi. Eğitimin sona ermesi nedeniyle sertifika töreni düzenlendi. Törene katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, öğretmenlerle bir araya gelerek, projeyle ilgili düşüncelerini sordu. Projeyi mükemmel bulduklarını ifade eden öğretmenler, projenin tüm il ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasını talep etti.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Koç da eğitime katılmalarından ve projeyi desteklemelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Bugünün ihtiyaçlarını ve isteklerini gelecek nesillerin yaşam fırsatlarını azaltmadan, doğaya zarar vermeden karşılayabilmek yani sürdürülebilir kentsel yaşamın bireylerin, toplulukların yaşamlarına olan etkilerini gösterebilmek için ekolojik okuryazarlık ile yaşamı, tüketim alışkanlıklarını doğayı ilk sıraya koyarak yeniden tanımlanması amaçlandığını ifade eden Kaymakam Koç, bilinçli üretim ve tüketimi sağlayarak, doğal kaynakları koruyarak israfı önlemek için, döngüsel ekonomi çerçevesinde atıkları hammadde olarak kullanarak, yeni iş imkanları oluşturmak ekolojik okuryazarlığı eğitimim temel amaçlarından olduğunu söyledi.
Sertifikaların dağıtımının ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

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