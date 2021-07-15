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Ekpe Udoh Avrupa'ya dönüyor

15.07.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan Ekpe Udoh, Fenerbahçe dönemi sonrası ilk Avrupa macerasını İtalyan ekibi Virtus Bologna ile yaşamaya hazırlanıyor.

Ekpe Udoh Avrupa'ya dönüyor

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen ve 2017'de Sarı-Lacivertliler ile Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Ekpe Udoh, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe taraftarlarının çok sevdiği bir isim olan 34 yaşındaki uzun, 7DAYS EuroCup'ta şampiyonluk hedefleyen İtalyan ekibi Virtus Bologna ile anlaşmak üzere.

Bologna basını, transfer ilişkin geniş yer ayırırken Il Resto del Carlino da Virtus Bologna'nın transfer adına bir sorun yaşamayacağını ve oyuncuya yönelik ilgisinin olumlu sonuçlanacağını belirtti.

2017'de EuroLeague Final Four MVP'si olarak şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılan Ekpe Udoh, daha sonra NBA 'de Utah Jazz ve Çin'de Beijing Ducks ile Beijing Royal Fighters formaları giymişti. Nijeryalı oyuncu, Virtus Bologna forması altında yeniden Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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