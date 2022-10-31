Ekranlara yansımamıştı! Jesus yerde yatan İstanbulsporlu oyuncuyu önce tekmeledi, sonra başını okşadı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, mücadelenin ardından oldukça konuşulan bir görüntü ortaya çıktı.

ÖNCE TEKME ATTI, SONRA BAŞINI OKŞADI!

İstanbulsporlu bir futbolcunun Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölümde sakatlanarak yerde yattığı esnada teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya önce tekme attığı sonrasında ise başını okşadığı anlar, o sırada tribünde kayıtta olan bir seyirci tarafından görüntülenirken, İstanbulspor sağlık ekibi çalışanları Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi.

Jesus'un tedavi sırasında da bir şeyler anlattığının görüldüğü video, sosyal medyada gündem olurken binlerce yorum aldı.

İŞTE O ANLAR...

????️Jorge Jesus'un yerde yatan İstanbulsporlu oyuncuya tepkisi. pic.twitter.com/ypwoxZrKLw — Mynet Spor (@mynetspor) October 31, 2022



