Ekrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştu

İmamoğlu, içinde kütüphane, sergi salonu, İstanbul Kitapçısı, tiyatro, sahne ve ortak çalışma alanı bulunan Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

Vatandaşın şehre ve yerel yönetime bakış açısını değiştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, "Öyle şeyler yapıyoruz ki bu saatten sonra İstanbul'u hiç kimse özensiz yönetemeyecek. Yanlış işleri yapmaya kalkan yöneticilerin karşısına İstanbullular, her zamankinden çok daha cesur biçimde diyecekler ki, 'Daha doğrusunu, daha iyisini talep ediyoruz.'. Yanlışların karşısında her zaman İstanbullular dimdik ayakta duracak." dedi.

İBB olarak yürüttükleri çalışmaları anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbullular 3,5 yıl içinde öyle güzel şeyler gördüler ve yaşadılar ki bu hizmetlerin daha azına ya da daha kalitesizine asla kimse razı edemeyecek. İstanbullular, artık belediyelerinden daha fazla kreş isteyecek, yurtlar isteyecek. İstanbul'un destek nedir bilmeyen çiftçileri, 'Üretim yapmam için gerekli tohumu senden istiyorum, mazotu senden istiyorum; desteğim nerede?' diye haykıracak.

Açtığımız Bölgesel İstihdam Ofisleriyle, neredeyse 100 bine yakın insanımıza İstanbul'un özel sektöründe iş bulma başarısını ortaya koymuş bir mekanizmayı kurduk. İBB tarihinde ilk kez üst düzey yönetim kadrolarına, kadınları hak ettiği bir biçimde atayarak, İBB'yi bir erkek belediyesi değil, kadın erkek eşitliğinin önde duran bir belediyesi haline getirdik."

"BAŞIMIZ, SADECE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA EĞİLİR"

Açılışın yaptıkları merkezin daha önce AVM olarak kullanılan bir yer olduğunu anlatan İmamoğlu, "Ortak akılla, ortak yolculukla, yeni nesil bir yaşam merkezine dönüştü. Şimdi artık 500 kişilik kapasiteye ve 25 bin kitaplık dev bir arşive sahip Habitat Kütüphanesi burada var. Yine 500 metrekarelik bir sergi salonu ve atölye içeren habitat sanat alanı var. 200 kişi kapasiteli iki sahneye sahip habitat sahneleri mevcut." diye konuştu.

Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy, Bayrampaşa, Güngören ve Altınşehir'de de yaşam merkezleri açtıklarını ve bunların sayılarını artıracaklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Gücümüzü milletten alıyoruz. Kendimizi milletimize karşı sorumlu hissediyoruz. Başımız, sadece milletimizin karşısında eğilir. Bunu herkes bilsin. Kendini milletin üstünde gören hiçbir odağa da asla boyun eğmeyeceğiz. Bu duygularla ve bu kararlılıkla, bu merkezin açılmasında emeği geçen bütün emekçi dostlarıma, çalışma arkadaşlarıma, mimarımıza, emek ortaya koyan, aklını, fikrini bize katan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

"300 Günde 300 Proje" kapsamında hizmete alınan merkezin açılışına İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminin ardından merkezde incelemelerde bulundu.

