Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Gündem oldu

Talihsiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık iyileşmeye başladı. Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı son durumuyla ilgili "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" dedi.

2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık ev haliyle verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor.



Geçtiğimiz günlerde beyaz külodlu pozuyla dikkat çeken Bastık'ın paylaşımı, bugün Ekşi Sözlük'te gündem oldu.

Bastık'ın beyaz külodu, 'babanne donu' na benzetilirken, pek çok Ekşi Sözlük yazarı, Bastık'ın paylaşımıyla dalga geçti.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de beyaz boxer iç çamaşırı ile fotoğrafını paylaşmıştı.



