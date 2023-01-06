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Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Gündem oldu

06.01.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı. Hayranlarını endişelendiren Bastık, son günlerde verdiği pozlarla sık sık gündem oluyor. Bastık, son olarak beyaz külotlu pozuyla Ekşi Sözlük'te gündeme oturdu.

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Gündem oldu

Talihsiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık iyileşmeye başladı. Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı son durumuyla ilgili "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" dedi.

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2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık ev haliyle verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor.

Zeynep Bastık derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı salladı!
Geçtiğimiz günlerde beyaz külodlu pozuyla dikkat çeken Bastık'ın paylaşımı, bugün Ekşi Sözlük'te gündem oldu.

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Bastık'ın beyaz külodu, 'babanne donu' na benzetilirken, pek çok Ekşi Sözlük yazarı, Bastık'ın paylaşımıyla dalga geçti.

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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de beyaz boxer iç çamaşırı ile fotoğrafını paylaşmıştı.

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Zeynep Bastık anne ele

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