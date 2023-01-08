Konuşanlar'a 'Seks oteli' ve 'Penis boyu' damga vurdu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Konuşanlar programı son dönemde ilginç anlara sahne oluyor. Hadise ile adı aşk dedikodularına karışan Hasan Can Kaya Konuşanlar son bölümde bazı seyircilerden 50'şer bin lira yardım aldı. Seyirciler yarısı kanserli çocuklar için yarısı da hayvanlar için olacak şekilde bağışlarda bulunarak alkış topladı.

"SEKS İÇİN KULLANIP..."

Konuşanlar son bölümde ilginç fantezilerde yine gündeme geldi. Kübra adındaki seyirci "Ben seks oteli kurmak istiyorum" deyince herkes şaştı kaldı. Bazı seyirciler "Genelev mi?" diye sorunca Hasan Can Kaya ise "Oğlum seks oteli genelev demek değil ki! Bu dışarıdan gelip seks için kullanılacak bir yer diyor" dedi.

Bunun üzerine seyirci ise "Daha güzel" diyerek sözlerine arkadaşını göstererek şöyle devam etti:

"Daha güzel. Eşiyle projemiz var bizim genç çevremiz çok. Geliyorlar bizimle birlikte yaşıyorlar, oteller pahalı."

Kübra'nın arkadaşı ise "Eşi dedi ki konuşturtma" diyerek herkesi güldürdü.

"PENİS BOYU ÖLÇÜYORUM"

Bir başka seyirci ise "Ben pediatri endokrin alırken genelde penis boyu filan ölçüyoruz" dedi.

Hasan Can Kaya ise "Biz neden kendimiz ölçüyorduk hay s... ya" dedi.

Seyirci ise sözlerine devam ederek "O kadar çok staj yaptım ki artık cetvele gerek duymadan gözümle... Bunu arkadaşlarıma anlattığımda fotoğraf gönderelim sen bize de söyle olmuştu. Öyle okulda bir ara adım nude'cu olmuştu dedi.



