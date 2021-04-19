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Eksik Real Madrid'den kritik kayıp!

19.04.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı ve zirvede kritik bir kayıp yaşadı.

Eksik Real Madrid'den kritik kayıp!

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Getafe ile zirve yolunda kritik bir maça çıktı. Alfonso Perez Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Real Madrid'in Ramos, Varane, Carvajal, Mendy, Casemiro, Nacho ve Hazard gibi önemli isimlerinden eksik çıktığı maçta teknik direktör Zidane, Karim Benzema ve Toni Kroos'u da kulübede maça başlattı. Benzema karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil olurken, Kroos süre alamadı.

Getafe'de milli oyuncumuz Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid 4 maçlık galibiyet serisine nokta koydu ve lider Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde, 67 puanla 2. sırada kaldı. 6 maçtır 3 puan hasreti çeken Getafe ise 31 puana yükseldi ve küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer aldı.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak, Getafe ise Barcelona deplasmanına gidecek.

*Karşılaşmada Mariano'nun 8. dakikada ağları bulan topu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

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