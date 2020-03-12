Ekşisu Mesire alanında çalışma devam ediyor

Ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumdaki Madensuyu Fabrika binasının 2019 Kasım ayında yıkılmasının ardından bölgede çalışmalar başlatan Erzincan Belediyesi havaların ısınmasıyla beraber buradaki çalışmalarını hızlandırdı.

Yıkılan binanın bulunduğu alanda hafriyat çalışmalarının bitmesinin ardından açılan yeni alana andezit kaplama yapılıyor ve buradaki çeşme sayısı artırılıyor. Ayrıca mesire alanının giriş kısmı ve gölet etrafında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başlandı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmaları yerinde incelemek için Ekşisu Mesire Alanına gitti. Başkan Aksun’a MHP İl Başkanı Salih Aksu, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Polat, Çağdaş Baydaş, Hüseyin Söğütlüpınar ve Levent Baydaş, Belediye Başkan Yardımcıları İkram Çamur ve Murat Demir’de eşlik etti.

Başkan Aksun burada çalışmalar hakkında bir açıklama yaptı. Aksun yaptığı açıklamada; “Bu yaz daha rahat daha ferah bir ortam oluşturabilmek için Ekşisu da yeni düzenlemeler yapmaktayız. Kapı girişinden restoranına kadar birçok alanda değişiklikler yapıyoruz. İnşallah bu yaz hemşehrilerimiz mesire alanımızda daha rahat hareket edebilecekler. Hemşehrilerimizi burada yeniliklerle karşılayacağız. Erzincan’ımız için iyi bir yaz olmasını diliyorum” dedi.



