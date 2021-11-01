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Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 3 Kasım'da Antalya'da açılacak

01.11.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 3 Kasım'da Antalya'da açılacak

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 3 Kasım'da Antalya'da kapılarını açacak.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen, ayakkabı ihracatına önemli katkı sağlayan fuara, 45 ülkeden 1000'den fazla yabancı alıcının katılması bekleniyor.

200 katılımcının son kreasyonlarının yer alacağı fuarda, Mardinli bir ayakkabı tasarımcısının yaklaşık bir ayda tamamladığı, üzeri özel taşlarla kaplı el yapımı ayakkabı da sergilenecek. Özel yapım ayakkabı, yurt dışındaki ayakkabı fuarlarında da Türk ayakkabı sektörünün "İhracat Elçisi" olarak yer alacak.

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