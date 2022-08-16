Eksun Gıda’nın ikinci sukuk ihracında 200 milyon lira satış yapıldı

İSTANBUL (AA) - Eksim Holding’in gıda sektöründeki amiral gemisi Eksun Gıda’nın ikinci sukuk (kira sertifikası) ihracında, faizsiz yatırım ve emeklilik fonlarından gelen yoğun talep ile 200 milyon TL satış yapıldı.

Eksun Gıda açıklamasına göre, şirket, alternatif finansman kanallarına erişim kapsamında 11 Ağustos'ta talep toplamasını gerçekleştirdiği 168 gün vadeli 150 milyon TL tutarındaki ikinci sukuk ihracını tamamladı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile gerçekleştirilen ihraca, faizsiz yatırım ve emeklilik fonları ilgi gösterdi.

Gelen yoğun talep ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alınmış olan tertip ihraç izni doğrultusunda 200 milyon TL satış yapıldı. Bu satış tutarı ile Eksun Gıda, 2022 yılında sektöründeki en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracına imza atmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding Mali İşler Grup Başkanı (CFO) Bora Çermikli, şunları kaydetti:

"Gıda alanındaki amiral gemimiz Eksun Gıda; Sinangil ve Eksun gibi pek çok markamızı bünyesinde barındıran, İSO 500 listelerinde yer alan, sektöründe önde gelen bir gıda şirketi.

Eksun Gıda adına gerçekleştirdiğimiz ikinci kira sertifikası işlemimizi de başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyı, ihracımıza katılmış olan yatırımcıların şirketimize ve Holding'imize duydukları güvenin bir göstergesi olarak görüyor, kendilerine teşekkür ediyoruz."

